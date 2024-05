Auxílio reconstrução para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul deve começar a ser pago neste mês

Gaúchos listados pelas prefeituras deverão validar as informações no portal Gov.br; Caixa Econômica Federal terá até 48 horas para realizar a transferência

MATHEUS PICCINI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Municípios habilitados a receber o pagamento somam 369, de acordo com a Defesa Civil nacional



O auxílio reconstrução para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul pode começar a ser pago ainda neste mês, de acordo com o ministro extraordinário da Reconstrução do Estado, Paulo Pimenta. A portaria que regulamenta o benefício de R$ 5.100, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve ser publicada em breve. A medida visa ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas e enchentes que assolaram a região. Os municípios começarão a cadastrar os dados das pessoas que podem ser beneficiadas a partir de quarta-feira. Na semana seguinte, os gaúchos listados pelas prefeituras validarão as informações no portal Gov.br. A Caixa Econômica Federal terá até 48 horas para realizar a transferência do auxílio, que poderá ser feito a partir do dia 29 de maio. A tragédia no Estado já deixou um saldo de 157 mortos, 806 feridos e 88 desaparecidos.

Os municípios habilitados a receber o pagamento somam 369, de acordo com a Defesa Civil nacional. O apoio financeiro será destinado a 240 mil famílias desabrigadas e desalojadas, em parcela única via Pix. O valor total do pagamento será de R$ 1,22 bilhão e ficará a cargo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O anúncio da medida foi feito pelo presidente durante sua visita ao Rio Grande do Sul. O acesso ao auxílio financeiro será concedido com base nas informações enviadas pelos municípios. O benefício será transferido preferencialmente para o responsável familiar, sendo permitido mesmo para famílias que participam de outros programas sociais. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou a importância da ajuda para as pessoas que perderam seus pertences devido às enchentes, garantindo uma transferência rápida e facilitada via Caixa Econômica Federal.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA