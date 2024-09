Avenida 23 de Maio reabre após incêndio que atingiu o viaduto Condessa de São Joaquim

Embora a circulação de veículos leves e ônibus tenha sido autorizada, caminhões ainda permanecem proibidos de transitar pela região

A Avenida 23 de Maio, uma das principais vias de São Paulo, foi reaberta ao tráfego de veículos às 15h19 desta quinta-feira (20). A liberação ocorreu após um incêndio que atingiu o viaduto Condessa de São Joaquim, localizado na área central da cidade. Embora a circulação de veículos leves e ônibus tenha sido autorizada, caminhões ainda permanecem proibidos de transitar pela região. De acordo com informações da Defesa Civil, o incêndio teve origem em objetos pertencentes a pessoas em situação de rua que se abrigavam sob o viaduto. Felizmente, não houve registros de feridos durante o incidente. As equipes de emergência estão no local para realizar uma avaliação detalhada da situação. As autoridades continuam a monitorar a área afetada, mas até o momento, não foram identificados danos estruturais significativos no viaduto. A situação está sendo acompanhada de perto para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam a via. A reabertura da Avenida 23 de Maio é um alívio para os motoristas que enfrentaram transtornos devido ao fechamento temporário.

