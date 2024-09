Brasil registra aumento de 78% em focos de incêndio em 2024

Amazônia e Cerrado são as regiões mais afetadas, com 47% e 32% dos registros; país registrou mais de 100 mil incêndios

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO IBGE está implementando ações de prevenção a incêndios florestais na Reserva Ecológica do IBGE



O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) anunciou que, entre 1º de janeiro e 26 de agosto de 2024, o Brasil registrou mais de 100 mil focos de incêndio, representando um aumento alarmante de 78% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Amazônia e o Cerrado são as regiões mais afetadas, com 47% e 32% dos focos, respectivamente, evidenciando a gravidade da situação ambiental no país. Em resposta a esse cenário crítico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está implementando ações de prevenção a incêndios florestais na Reserva Ecológica do IBGE (RECOR), situada a 25 km de Brasília.

A Brigada Voluntária contra Incêndios Florestais, que atua há mais de quatro décadas, realiza atividades como a criação de aceiros ao longo das rodovias DF-001 e BR-251, com o objetivo de minimizar os riscos de incêndios durante a estação seca. A RECOR integra o Plano de Ação e Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal (PPCIF/DF) e trabalha em colaboração com o Corpo de Bombeiros e o IBAMA-PREVFOGO.

As iniciativas incluem a manutenção de estradas e ações educativas, como blitzes voltadas para alunos do ensino fundamental, que visam aumentar a conscientização sobre a importância da preservação ambiental.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller