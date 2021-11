Avião bimotor desaparece na região de Ubatuba, litoral de São Paulo

Aeronave decolou em Campinas, por volta das 20h30, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá; além do piloto e do copiloto, um passageiro estava no avião

Reprodução / Twitter @BombeirosPMESP Imagem divulgada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo mostra última localização da aeronave



Um avião bimotor desapareceu na região de mar aberto entre Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, parentes do piloto da aeronave entraram em contato informando problemas com o avião de pequeno porte que “pousou possivelmente nas águas de Ubatuba”. A aeronave decolou na quarta-feira, às 20h30, no Aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No entanto, de acordo com informações de Thalya Viana, namorada do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, o avião precisou fazer um “pouso de emergência. “Estamos sem notícias desde 21 horas. Caíram a 15 quilômetros da costa”, escreveu Thalya em publicação no Instagram, onde pede ajuda das autoridades. Segundo ela, além do copiloto e do piloto, um passageiro estava na aeronave.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que equipes atuam nas buscas pela aeronave. No entanto, não há confirmação que a aeronave caiu ou se conseguiu fazer o pouso de emergência. À Jovem Pan, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou que o acidente aconteceu no litoral de São Paulo. “A ação está sendo realizada pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero). O acidente aconteceu em área de mar aberto, na região de Ubatuba”, disse. Equipes de resgate do Estado fluminense também atuam em apoio à Aeronáutica.