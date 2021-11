Avião Airbus pousa na Antártida pela primeira vez; confira

Voo realizado pela companhia aérea Hi Fly deixou a Cidade do Cabo, na África do Sul, e levou suprimentos para um acampamento montado no continente antártico

Divulgação/Hi Fly Essa foi a primeira vez na história que uma aeronave deste porte pousou no local



Um avião Airbus A340 fez história ao pousar na Antártida pela primeira vez. O voo foi realizado pela companhia aérea portuguesa Hi Fly e aconteceu no dia 2 de novembro. Segundo a empresa, a viagem começou na Cidade do Cabo, na África do Sul, e a aeronave estava transportando carga para um acampamento montado na Antártica. Segundo a companhia, o voo durou aproximadamente 5 horas, com a equipe de tripulantes ficando menos de três horas no continente. Até o momento, nenhum avião deste porte havia aterrissado no local, uma vez que o pouso na região é restrito à equipes com alto grau de especialização. O piloto e vice-presidente da empresa, Carlos Mirpuri, disse que o pouso foi difícil por conta das condições do local. “A profundidade é de 1,4 km de gelo duro e sem ar. O importante é que quanto mais frio, melhor”, explicou.

Confira o vídeo divulgado pela empresa: