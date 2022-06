Três pessoas morrem carbonizadas após acidente de avião no interior paulista

Acidente aconteceu por volta das 11h52 em Salto de Pirapora; Bombeiros trabalham no local

Divulgação / Polícia Militar Avião de pequeno porte caiu em Salto de Pirapora neste sábado, 25



Um avião de pequeno porte caiu em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, neste sábado, 25, e deixou ao menos três pessoas mortas carbonizadas. Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou que as vítimas são um piloto e sua esposa, além de uma funcionária do casal. A aeronave partiu de um aeródromo particular, em uma área rural da cidade do sudoeste paulista, caiu poucos minutos após a decolagem e foi rapidamente consumida pelo fogo. As autoridades ainda não informaram a causa da queda. O acidente aconteceu por volta das 11h52, na Estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza.