Avião cai em Vinhedo, no interior de São Paulo, e deixa 62 pessoas mortas

Aeronave modelo ATR-72 partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos;

Um avião bimotor da Voepass Linhas Aéreas caiu no quintal de uma casa na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, com 62 pessoas a bordo (4 tripulantes e 58 passageiros). A Prefeitura de Valinhos, município vizinho a Vinhedo, informou que não houve sobreviventes. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 13h28 na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Equipes de emergência foram enviadas ao local. O avião modelo ATR-72 partiu de Cascavel, interior do Paraná, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão no local para lidar com a situação. Os moradores da residência estão vivo, porém em choque.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), interrompeu uma agenda em Vitória (ES) para se dirigir a Valinhos, a fim de acompanhar os trabalhos da equipe de resgate. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi informado da tragédia durante um discurso em Florianópolis e pediu um minuto de silêncio. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) já estão a caminho de Vinhedo para realizar a ação inicial da ocorrência.