Fogo causado após o acidente se alastrou por uma fazenda na cidade de Birigui; ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo

Reprodução/X/@julianoromao Avião modelo 95 A55 pegou fogo após a queda em propriedade rural de Birigui



Um avião monomotor caiu em uma fazenda localizada em Birigui, interior de São Paulo, na manhã deste sábado (3). Segundo a Polícia Militar, o acidente resultou na morte de pelo menos três pessoas. A aeronave, um modelo 95 A55 com matrícula PS-RCM, pegou fogo após a queda, e as chamas se alastraram, atingindo parte da área de pastagem da propriedade rural. Ainda não há informações detalhadas sobre o número exato de pessoas a bordo do avião no momento do acidente nem sobre possíveis feridos. Uma câmera de segurança capturou o momento da queda. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foi acionado para investigar o caso. A aeronave envolvida está registrada em Biri (MT).

Veja imagens

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA