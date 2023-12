Avião da FAB decola para o Egito nesta quinta-feira para resgatar brasileiros em Gaza

Decolagem está prevista para ocorrer às 9h do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro; até o momento, Brasil resgatou 1.477 pessoas que estavam na área de conflito

SO Johnson/Força Aérea Brasileira Avião decola do Rio de Janeiro nesta quinta-feira



Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) embarca na manha desta quinta-feira, 7, para Cairo, capital do Egito, para resgatar o segundo grupo de brasileiros que estão na Faixa de Gaza. A decolagem está prevista para ocorrer às 9h, na Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro. A bordo da aeronave está um carregamento de cerca de 11 toneladas de alimentos mão perecíveis, fornecidos pelo governo federal, para assistência humanitária. O número total de repatriados e o local de retorno “serão informados oportunamente”, segundo o governo federal. Porém, conforme o site da Jovem Pan mostrou, um grupo de 80 brasileiros foi transportado para a fronteira da Faixa de Gaza e do Egito. A informação foi confirmada pelo Itamaraty. O ministério das Relações Exteriores disse que “o Escritório em Ramalá transportou vários integrantes do grupo até Rafah, onde se encontram, no momento, mais de 80 brasileiros e familiares próximos, a maior parte deles em casas alugadas pelo Itamaraty para abrigá-los”. Segundo o Itamaraty, a solicitação de saída deste novo grupo foi apresentada em novembro. “O governo brasileiro aguarda autorização dos países responsáveis pela organização da saída de estrangeiros de Gaza para dar início ao processo de repatriação”. Esse será o décimo primeiro voo de repatriação de brasileiros em áreas de conflito no Oriente Médio.

No mês passado, o avião presidencial pousou em Brasília com 32 brasileiros e palestinos retirados e Gaza. Os repatriados foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diversos ministros e autoridades do primeiro escalão do governo federal. O grupo é formado por 17 crianças, nove mulheres e seis homens, sendo 22 brasileiros e dez palestinos familiares. “Eu só quero dizer que a chegada desse décimo avião é o coroamento de um trabalho muito sério que a gente deve aos trabalhadores do governo. Nós devemos para a aeronáutica, ao ministro das Relações Exteriores (Mauro Vieira) e a todos companheiros que estão aqui”, disse Lula na ocasião. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, o Brasil resgatou 1.477 pessoas e 53 animais domésticos. Os primeiros resgatados desembarcaram no Brasil em 11 de outubro. Do total, foram 1.462 brasileiros, 11 palestinos, três bolivianas e uma jordaniana. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, atualmente 102 brasileiros e familiares próximo demonstraram interesse em repatriação a partir de Faixa de Gaza. “O Itamaraty permanece em contato constante com o grupo e oferece gêneros de primeira necessidade, abrigo, transporte e atendimento psicológico remoto”.