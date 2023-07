Avião da Gol desvia de rota e faz pouso de emergência em Vitória

Aeronave tinha saído do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e seguia para João Pessoa, na Paraíba

Reprodução/FlightTradar O voo G3 1715 saiu do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi até a cidade baiana de Teixeira de Freitas, segundo o site Flight Tradar



Um avião da Gol com destino à João Pessoa (JPA) precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira, 31, após apresentar um problema técnico. O voo G3 1715 saiu do Aeroporto do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, e foi até a cidade baiana de Teixeira de Freitas, segundo o site Flight Tratar, que acompanha viagens aéreas de todo mundo. O motivo do retorno ao Estado capixaba, de acordo com a Gol, se deu pór causa de questões logísticas: “criou uma operação para acomodação dos clientes em aeronave que seguiu do aeroporto de Viracopos (VCP) para a capital capixaba para assumir o voo, que já decolou e tem previsão de pouso em João Pessoa às 16h15, hora local”. No informe, a Gol ainda disse que “todo o procedimento obedeceu aos protocolos de segurança e a aeronave foi desembarcada normalmente”.