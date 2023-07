Morre Paul Reubens, intérprete de Pee-wee Herman, aos 70 anos

Ator que fez sucesso no teatro, na TV e no cinema lutava contra o câncer, mas manteve doença em sigilo

Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Paul Reubens ficou famoso interpretando o cômico personagem Pee-wee Herman



O ator Paul Reubens, conhecido por viver o cômico personagem Pee-wee Herman, morreu neste domingo, 30, aos 70 anos. O artista lutava há alguns anos contra o câncer, mas manteve isso longe dos holofotes. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 31, pelas redes sociais do artista. “Ontem à noite nos despedimos de Paul Reubens, um icônico ator, comediante, escritor e produtor americano cujo amado personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com sua positividade, capricho e crença na importância da bondade. Paul lutou bravamente e em particular contra o câncer por anos com sua tenacidade e sagacidade. Um talentoso e prolífico artista, que viverá para sempre no panteão da comédia e em nossos corações como um amigo querido e homem de caráter notável e generosidade de espírito”, diz o comunicado. Também foi divulgado no Instagram de Paul uma mensagem póstuma deixada pelo artista: “Por favor, aceitem minhas desculpas por não ter tornado público o que tenho enfrentado nos últimos seis anos. Sempre senti muito amor e respeito de meus amigos, fãs e apoiadores. Eu amo muito todos vocês e gostei de fazer arte para vocês”.

Paul iniciou a carreira na década de 1970 como comediante de improvisação e ator de teatro. Em 1980, ele lançou “The Pee-wee Herman Show”, uma produção teatral centrada no personagem fictício que o levou ao estrelato. O sucesso do seu show foi tanto que passou cinco meses com ingressos esgotados e rendeu um especial para a HBO. Em 1985, ele chegou aos cinemas com “As Grandes Aventuras de Pee-Wee”, filme dirigido por Tim Burton. O longa foi um sucesso comercial e de crítica. O personagem também fez sucesso na televisão, quando estrelou a atração “Pee-wee’s Playhouse”, que ficou no ar de 1986 a 1990. O ator teve sua imagem manchada em 1991, quando foi preso por atentado ao pudor em um cinema da Flórida. Após a prisão, ele recebeu apoio de seus fãs e outras celebridades ao aparecer no MTV Video Music Awards de 1991, onde foi ovacionado de pé. “Ouviu alguma piada boa ultimamente?”, disse ele para a multidão.