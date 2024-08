Avião da Voepass que ia para Guarulhos faz ‘pouso técnico’ em Uberlândia

Aeronave pediu prioridade após uma falha elétrica que não configura pane; concessionária que administra aeroporto afirma que todos os passageiros desembarcaram em segurança

Na noite de quinta-feira (15), um incidente envolvendo um avião da Voepass ocorreu durante um voo que partiu de Rio Verde, Goiás, com destino a Guarulhos. A aeronave, que decolou às 18h03, enfrentou uma situação técnica que levou a tripulação a solicitar prioridade para o pouso no aeroporto de Uberlândia, onde aterrissou às 19h15. Apesar da gravidade da situação, não foi feito um pedido de emergência. A companhia aérea esclareceu que o problema não foi uma pane elétrica total, mas sim um “transiente elétrico”, caracterizado por um pico de energia. O modelo da aeronave envolvida no incidente é um ATR 72-600, que possui nove anos de operação e integra a frota da Voepass desde março de 2023.

Após o pouso em segurança, a Voepass informou que os 38 passageiros a bordo seriam reacomodados para continuar sua viagem até Guarulhos. A empresa está tomando as medidas necessárias para garantir que todos os viajantes cheguem ao seu destino final sem maiores contratempos. A situação foi monitorada de perto, e a segurança dos passageiros e da tripulação foi a prioridade durante todo o processo.

A Voepass reafirmou seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes, destacando que a equipe técnica está avaliando a aeronave para garantir que esteja em condições adequadas para futuros voos.

