Avião de pequeno porte cai no Acre e deixa 12 mortos

Voo particular, da empresa ART Taxi Aéreo, teve problemas logo após a decolagem e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas

Marcos Vicentti/Secom Acre Bombeiros e policiais se aglomeram próximo ao local do acidente



Um avião de pequeno de porte, modelo Caravan, caiu próximo ao Aeroporto de Rio Branco logo após a decolagem e explodiu na manhã deste domingo, 29. Dez passageiros, sendo seis homens, três mulheres e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto, totalizando 12 pessoas, não resistiram ao grave acidente e morreram no local, segundo informou o governo do Acre. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. Após o acidente, a guarnição do Corpo de Bombeiros que fica baseada no aeroporto foi imediatamente acionada pelo Centro de Operações Aéreas (Ciopaer), além da guarnição do 3º Batalhão, do bairro Rui Lino, o mais próximo do aeroporto, para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida. De acordo com o governo, ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate.

O que se sabe até o momento é que as vítimas morreram carbonizadas e as causas do acidente serão investigadas pelas agências competentes. “Diante da fatalidade, o governo do Estado do Acre manifesta solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam à bordo da aeronave, e comunica que manterá toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente”, afirma o comunicado.