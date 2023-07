Avião derrapa na pista do aeroporto de Florianópolis; veja o vídeo

Passageiros desembarcaram da aeronave e receberam atendimento médico; ninguém ficou ferido

Reprodução/Twitter/@EbSilva2015 Avião ficou atravessado na pista



Um avião da Latam derrapou na pista do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 12. Segundo a companhia aérea, o voo LA 3300, a aeronave vinha de Guarulhos, em São Paulo, e extrapolou os limites da pista por volta das 9h20.O avião ficou atravessado na pista. A empresa informou que o procedimento de segurança para o desembarque dos passageiros foram realizados. Ninguém ficou ferido. Haviam 172 passageiros e sete tripulantes no interior da aeronave. Todos passaram por avaliação médica e foram liberados. Em sua última atualização, a Latam informou que “seu Recovery Team está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido” e informou que “notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense”. O estados do Sul do Brasil se preparam para enfrentar um ciclone extratropical, previsto para chegar no país nesta quarta-feira. Os ventos devem ultrapassar os 100km/h. Segundo a Zurich Airport, fechou a pista para pousos e decolagens temporariamente. Até o início da tarde desta quarta-feira, 26 voos haviam sido impactados. A concessionária orientou que os passageiros com voos marcados para hoje entrem em contato com a companhia aérea para remarcação e informações sobre o voo.