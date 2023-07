Ciclone que atinge o Sul tem expectativa de ventos acima de 100 km/h, alerta capitão da Defesa Civil

Fenômeno começara a se formar na madrugada desta quarta-feira, 12, entre o Paraguai e a Argentina, e deverá atingir o Brasil no período da tarde

Reprodução/Jovem Pan News Capitão da Defesa Civil do Paraná reforçou alerta para o ciclone que atinge o Sul do Brasil nesta quarta-feira, 12



A região Sul do Brasil será atingida por mais um ciclone extratropical nesta quarta-feira, 12, deixando, principalmente, a região metropolitana do Rio Grande Sul em alerta. Isto porque, de acordo com o Ministério da Integração Nacional, o fenômeno deve ter mais ênfase na região e os ventos devem ser iguais ou superiores aos que atingiram o estado gaúcho em junho, podendo chegar a 110 km/h. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o capitão da Defesa Civil do Estado do Paraná, Marcos Vidal da Silva Júnior, reforçou o alerta para toda a região Sul: “Há possibilidade, por exemplo, em algumas regiões, especialmente na quinta-feira, de ventos que ultrapassem 100 km por hora. Isso é um vento muito forte e até uma pessoa que precisa se deslocar nesse vento vai ter dificuldades. Então a primeira sugestão, a primeira orientação que a gente dá para a população é que procure um local seguro, uma edificação onde ela possa estar protegida”.

“Evitar também ficar perto de estruturas que possam, por causa do vento, cair. Por exemplo, uma placa, uma árvore. Então, procurar edificações que sejam mais resistentes. Isso já é uma orientação que com certeza ajuda muito a população e as equipes já ficam também preparadas para dar algum suporte, dar um atendimento e verificar possíveis locais caso haja uma situação mais grave naqueles municípios que sejam afetados”, declarou. O capitão também destacou que os efeitos do ciclone também devem atingir Santa Catarina e o Paraná: “Preocupação para todos os estados, esse ciclone deve atingir de maneira mais forte o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, mas isso também vai ter reflexos aqui no Paraná, a gente já enviou informações, alertas para as regiões que podem ser afetadas, principalmente no nosso sudoeste e sul do Estado. E isso deve avançar, por exemplo, para a região de Curitiba e litoral do Paraná”.

Segundo a Defesa Civil Nacional, o fenômeno começara a se formar na madrugada desta quarta-feira entre o Paraguai e a Argentina, e deverá atingir o Brasil no período da tarde. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem enfrentar fortes chuvas, além dos ventos intensos, que poderão atingir o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porém, nestas áreas, os ventos deverão ser de menor intensidade. Após a passagem do ciclone extratropical, as temperaturas devem cair. Há possibilidade dos termômetros registrarem temperaturas negativas na serra gaúcha e catarinense. Também pode ocorrer geada no sul e na na Serra da Mantiqueira em São Paulo e em Minas Gerais. O capitão Marcos Vidal da Silva Júnior também alertou para a mudança no clima.

“Com certeza, depois dessa passagem de ventos fortes, o tempo deve se alterar e é previsto uma onda de frio grande. Inclusive, isso é uma preocupação sempre, porque se pessoas forem afetadas por causa dessas ventanias, com o frio isso torna uma situação de vulnerabilidade para essas pessoas. Por isso que a gente precisa ter essa preocupação e esse acolhimento de todos nesse momento”, destacou. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.