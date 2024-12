Avião desaparece na Floresta Amazônica com quatro pessoas a bordo

Antes da decolagem, em 20 de dezembro, piloto havia informado a família que ficaria dois dias sem comunicação; buscas começaram após período mencionado

Arquivo Pessoal O piloto Rodrigo Boer Machado



Um pequeno avião desapareceu na floresta amazônica, na região de Manicoré, Amazonas, no dia 20 de dezembro, levando quatro pessoas a bordo. As operações de busca estão sendo coordenadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), com a colaboração de policiais locais e cães farejadores. O piloto, identificado como Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, havia se comunicado com sua família antes da decolagem, informando que poderia ficar sem sinal por até dois dias.

Após o término desse período sem contato, a família acionou a FAB, que confirmou que a aeronave havia se desviado de sua rota original. O último sinal conhecido do avião foi registrado em Manicoré. Moradores da área relataram a possibilidade de uma queda nas proximidades da comunidade de Bom Jesus, o que levou a FAB a intensificar as buscas na região.

As equipes de busca estão concentradas em uma vasta área de 550 km², mas até o momento, não foram encontrados vestígios do avião desaparecido. É importante ressaltar que a aeronave não havia apresentado um plano de voo, o que complica ainda mais as operações de resgate.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA