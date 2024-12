Avião que caiu em Gramado (RS) levava empresário de São Paulo e nove familiares

Luiz Claudio Galeazzi era piloto e dono da aeronave de pequeno porte; junto com ele viajavam sua esposa, três filhas, a sogra, um casal e duas crianças

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO RS - QUEDA/AVIÃO/RS/GRAMADO - GERAL - Um avião turboélice bimotor de pequeno porte caiu por volta das 9h deste domingo, 22, na região da Avenida da Hortênsias, em Gramado, na serra gaúcha. Segundo o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes. A estimativa é de que oito a dez pessoas estavam no avião, segundo capitão do Corpo de Bombeiros que concedeu entrevista sobre o acidente. 22/12/2024 - Foto:



O empresário Luiz Claudio Galeazzi e seus familiares perderam a vida em um trágico acidente aéreo em Gramado, no Rio Grande do Sul, neste domingo (22). A queda do avião, que transportava um total de dez pessoas, ocorreu por volta das 9h na Avenida das Hortênsias. Infelizmente, não houve sobreviventes entre os passageiros, que incluíam sua esposa, três filhas, a sogra, um casal e duas crianças. Galeazzi, que era o proprietário e piloto da aeronave, havia chegado a Gramado na sexta-feira, 20 de dezembro, e planejava retornar a Jundiaí, em São Paulo, no domingo.

O empresário era filho do consultor Claudio Galeazzi, que faleceu em 2023, e era conhecido por sua atuação na área de recuperação de empresas, sendo um dos fundadores da consultoria Galeazzi e Associados. O acidente aéreo não é um evento isolado na história da família Galeazzi. Em 2010, Luiz Claudio já havia enfrentado uma tragédia semelhante, quando um bimotor caiu em Iperó, interior de São Paulo. Esse incidente resultou na morte de sua mãe e do piloto da aeronave.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As circunstâncias do acidente em Gramado ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A comunidade local e amigos da família expressaram suas condolências e solidariedade em meio a essa perda devastadora. A tragédia levanta questões sobre a segurança da aviação geral e os riscos associados a voos em aeronaves de pequeno porte.

*Reportagem produzida com auxílio de IA