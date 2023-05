Avião dos Bombeiros de SC faz pouso forçado após falha mecânica em voo teste

Houve um princípio de incêndio que rapidamente foi controlado pelos agentes da corporação; ninguém ficou ferido

Corpo de Bombeiros/Divulgação Bombeiros controlaram um princípio de incêndio com água e espuma após avião fazer pouso de emergência em SC



Um avião do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo, em Lages, nesta sexta-feira, 5. Ninguém ficou ferido. Segundo informações dos Bombeiros, a aeronave Arcanjo 04, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), estava no município para uma manutenção de rotina. Durante um voo teste, houve uma falha no trem de pouso, o que obrigou o piloto a fazer o pouso de emergência. Uma equipe dos Bombeiros foi acionada por conta de uma vazamento de combustível, ocorrida devido ao impacto. Houve um princípio de incêndio, combatido pelos agentes com o uso de água e espuma, por conta da presença de querosene na pista. ” Controlado o incêndio, geridos os riscos e feita a exaustão da fumaça do interior da aeronave a equipe de plantão deixou ao local”, informou os Bombeiros. A corporação informou ainda que apenas o piloto, Francisco Clemente Scharf Filho, e o comandante da aeronave, capitão Alvaro Luiz Bilher Junior, estavam na aeronave. Ambos passam bem e não ficaram feridos.