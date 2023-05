Caminhão bate em mureta de viaduto, parte da estrutura cai e mata motociclista em Santo André

Acidente aconteceu por volta das 7 horas, na Avenida Santos Dumont; vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Reprodução/Instagram/@santo_andre_online Motociclista foi atingido por estrutura de concreto e morreu no local



Um caminhão bateu em uma mureta de um viaduto na manhã desta sexta-feira, 5, na Avenida Santos Dumont, no Centro de Santo André, no ABC Paulista, em São Paulo. Parte da estrutura atingiu um motociclista que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Cinco viaturas da corporação foram empenhadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. O acidente ocorreu por volta das 7 horas. Por conta do acidente, a via chegou a ser parcialmente interditada, mas foi liberada logo depois. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. A causa do acidente ainda é investigada. O caminhão trafegava pelo viaduto, que liga a Avenida Dom Pedro I à Avenida Queirós dos Santos, no Centro. Durante o trajeto, o caminhão bateu na mureta, que caiu sobre o motociclista que trafegava pela Avenida Santos Dumont.