Avião faz pouso emergencial em Vitória após passageiro morrer durante o voo

Equipe de aeronave, que saiu de Porto Alegre com destino ao Recife, tentou prestar primeiros-socorros ao homem, mas ele faleceu na madrugada desta quinta-feira, 13

Reprodução/Airbus Avião com passageiro pertence à companhia aérea Azul e tinha a capital pernambucana como destino



Um pouso emergencial foi realizado no Aeroporto de Vitória na madrugada desta quinta-feira, 13. A parada forçada ocorreu após um passageiro vir a óbito dentro do voo, mesmo após tentativas de socorro por parte da equipe aérea. A aeronave havia saído de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com direção ao Recife, em Pernambuco. A vítima fatal, um homem, não teve causa da morte, nome e idade revelados. A Azul, companhia aérea responsável pelo voo, lamentou o episódio e ofereceu suporte aos familiares do cliente.

No último domingo, 9, em Brasília, ocorreu um caso similar ao de Vitória. Um voo internacional, que saiu da Holanda com destino a Buenos Aires, fez uma parada forçada no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitscheck após uma passageira morrer durante o voo. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima tinha 75 anos e morreu de causas naturais durante um mal súbito. Neste caso, o corpo foi encaminhado para o IML, e a embaixada da Argentina no Brasil informou os familiares sobre o acontecimento.