São Paulo deve iniciar vacinação de crianças no dia 17 de janeiro

Reprodução/Facebook/PSDB/22.05.2021 Prefeito Ricardo Nunes falou sobre a vacinação infantil em conversa com jornalistas



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quinta-feira, 13, que a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deve começar na próxima segunda, 17. “Se nós recebermos a vacina, estaremos distribuindo no sábado e aí teremos o início da vacinação das crianças na segunda-feira. Iniciaremos com as crianças de 11 anos”, afirmou Nunes em conversa com jornalistas. O prefeito disse que ainda não sabe qual será a quantidade recebida pelo município, mas garantiu que será suficiente para vacinar o primeiro grupo. As vacinas da Pfizer para o público infantil chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O lote com 1,2 milhão de doses agora será distribuído aos Estados pelo Ministério da Saúde. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que, se as doses chegarem ao Estado ainda nesta quinta-feira, a vacinação deve começar na sexta-feira, 14.