Avião furtado no Paraná há três meses é encontrado em Santa Catarina

Aeronave foi furtada na cidade de Francisco Beltrão, no estado vizinho; três suspeitos foram presos

Divulgação/Polícia Militar Avião furtado no Paraná é encontrado em SC



Um avião de pequeno porte furtado há três meses no Paraná foi encontrado nesta quarta-feira, 16, em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP-SC), a aeronave foi localizada pela Polícia Militar em um hangar da cidade. De acordo com a pasta, o avião tinha um registro de que havia sido furtado há três meses em Francisco Beltrão, no Paraná. Três suspeitos que estavam com o avião foram presos. O trio foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da cidade. De acordo com o órgão, os policiais agiram de maneira conjunta. Os agentes se deslocaram até o hangar quando as guarnições, juntamente com o Águia 07,fizeram a aproximação com a aeronave pela pista principal. Na sequência, os policiais desembarcaram para fazer uma varredura no local, quando localizaram o avião furtado. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso.