Cinco guardas são detidos pela Polícia Civil em Itapecerica da Serra sob suspeita de tortura em abordagem

Um sexto agente é considerado foragido; os indiciados foram encaminhados para Cadeia Pública

Polícia Civil ainda busca um sexto guarda civil supostamente envolvido na ação



A Policia Civil cumpriu mandados de prisão temporária contra cinco guardas civis sob a acusação de tortura empregada à seis jovens em maio deste ano na cidade de Itapecerica da Serra, região metropolitana da capital. As detenções ocorreram na última terça-feira, 15, e de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, há ainda outro envolvido que está sendo procurado pelas autoridades. “Os indiciados foram conduzidos, por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Seccional de Taboão da Serra, ao IML (Instituto Médico Legal) para exame cautelar”, disse em nota a SSP. Em seguida, os indiciados foram encaminhados para Cadeia Pública, onde aguardam audiência de custódia.

A Prefeitura de Itapecerica da Serra afirmou, em nota, que “ainda não obteve acesso aos autos do processo.” “A Corregedoria da Guarda Civil Municipal (GCM) protocolou pedido de vistas ao inquérito para tomar as medidas administrativas cabíveis, porém não recebeu a liberação”. A Prefeitura ainda afirmou no informe que “permanece à disposição da justiça e da polícia sempre que necessário”.