Avião que transportava médico com coronavírus cai no Ceará

Reprodução O médico Pedro José Ferreira de Meneses



Uma aeronave de pequeno porte que transportava o médico Pedro José Ferreira de Meneses, de 53 anos, que estava em tratamento de covid-19, caiu por volta das 19h desta sexta-feira, no Ceará. Além de Meneses, outras três pessoas morreram. O piloto, Paulo César Magalhães Costa, o médico Carlo Victor Rodrigues e a enfermeira Samara Aline Félix.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Meneses estava em Sobral, onde atendia no Hospital Regional Norte, e teria fretado a aeronave para ficar mais próximo da sua família em Teresina, no Piauí.

A empresa proprietária da aeronave encaminhou uma equipe até o local do acidente, e acionou os órgãos competentes para que as primeiras providências pudessem ser tomadas.

