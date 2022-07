Avião retoma voo e evita colisão com outra aeronave no Aeroporto de Congonhas

Caso foi registrado nesta segunda-feira, 18, por volta das 9h54, em São Paulo

Danilo Verpa/Folhapress Avião evitou colisão com outra aeronave no Aeroporto de Congonhas



Um avião da Gol precisou retomar o voo, quando chegava próximo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para evitar uma colisão com outra aeronave da Latam, que estava na pista e se preparava para decolar. Por volta das 9h54 desta segunda-feira, 18, imagens captadas por sistemas privados de navegação aeronáutica mostram os dois aviões chegando próximo um do outro. Neste momento, o avião da Gol, que vinha de Porto Alegre, teve que arremeter – quando o piloto retoma o voo após falhas no procedimento do pouso ou quando não tem referência visual da pista. Em nota, a Gol confirmou a informação e reforçou que a arremetida seguiu rígidos protocolos de segurança. “Valor número 1 da Companhia”, informou. A aeronave pousou em segurança às 10h05, após liberação da pista. Por outro lado, a Latam descartou irregularidade tanto no voo deste caso quanto em outros voos da empresa nesta segunda-feira, 18.