Receita Federal abre leilão de objetos apreendidos, que tem até Porsche

A lista de mercadorias ofertadas pela internet é longa e variada, mas elas podem ser vistas presencialmente, desde que o interessado agende a visita

Reprodução/Receita Federal Veículo Porsche Carrera: um dos itens do leilão



A Receita Federal abriu, nesta segunda-feira, 18, leilão com 206 lotes de mercadorias apreendidas. Trata-se de uma longa e variada lista de objetos, com carros, celulares, objetos de informática, bebidas e roupas. Para ter uma ideia, tem por exemplo um veículo Porsche Carrera, ano 2003, cujo o lance mínimo é R$ 120 mil, até ofertas mais acessíveis, caso de um Fiat Siena, 2008, com proposta inicial de R$ 3 mil. Na lista de veículos, há ainda ônibus e caminhões. Vale ficar atento que nem todos estão em boas condições. Alguns são sucatas. Na categoria roupas, há lote com 5.639 itens com valor inicial de R$ 100 mil. Chama atenção a grande quantidade de celulares e itens de informática. O leilão acaba dia 27 às 18h.

A vantagem é que todos os itens podem ser vistos presencialmente. Para isso, basta agendar a visita pelo e-mail grumap.sp.alfspo@rfb.gov.br . O horário de

atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Todo o processo é realizado pela internet. Os interessados terão que utilizar certificado digital para acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico – SLE”, no endereço www.gov.br/receitafederal. A retirada do bem fica por conta do comprador. O edital do leilão, com a lista de itens e informações mais detalhadas, pode ser visto aqui.