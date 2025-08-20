Avião sem identificação da Força Aérea dos EUA chega em missão desconhecida ao Brasil

Em comunicado, a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU Airport, ‘confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa’

Um avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo às 21h48 desta terça-feira (19). Conforme a concessionária que administra o aeroporto, GRU Airport, a chegada foi autorizada pelo Ministério da Defesa. “A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências”, disse. Procurada, a pasta não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Antes de São Paulo, a aeronave fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o jornal O Globo. A Fraport, concessionária responsável, não se posicionou até o momento. A reportagem também tenta contato com a Força Aérea Brasileira para posicionamento.

Segundo informações do site FlightRadar, a aeronave partiu do Aeroporto Fernando Luis Ribas Dominicci, em Porto Rico, e seguiu sem rota detalhada até o Aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul. O pouso foi registrado por volta das 17h12 por câmeras do terminal. Por volta de 20 horas, a aeronave levantou voo novamente, desta vez com destino ao Aeroporto de Guarulhos.

