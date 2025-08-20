Jovem Pan > Notícias > Brasil > Avião sem identificação da Força Aérea dos EUA chega em missão desconhecida ao Brasil

Avião sem identificação da Força Aérea dos EUA chega em missão desconhecida ao Brasil

Em comunicado, a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU Airport, ‘confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa’

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 08h24 - Atualizado em 20/08/2025 08h25
  • BlueSky
Reprodução/Wikimedia Commons Avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos Avião sem identificação da Aeroporto Internacional de Guarulhos

Um avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo às 21h48 desta terça-feira (19). Conforme a concessionária que administra o aeroporto, GRU Airport, a chegada foi autorizada pelo Ministério da Defesa. “A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências”, disse. Procurada, a pasta não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Antes de São Paulo, a aeronave fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o jornal O Globo. A Fraport, concessionária responsável, não se posicionou até o momento. A reportagem também tenta contato com a Força Aérea Brasileira para posicionamento.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo informações do site FlightRadar, a aeronave partiu do Aeroporto Fernando Luis Ribas Dominicci, em Porto Rico, e seguiu sem rota detalhada até o Aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul. O pouso foi registrado por volta das 17h12 por câmeras do terminal. Por volta de 20 horas, a aeronave levantou voo novamente, desta vez com destino ao Aeroporto de Guarulhos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Israel aprova convocação de 60 mil reservistas para tomar Gaza
Câmara vota nesta quarta-feira projeto que pune de forma automática deputados que obstruírem fisicamente sessões
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >