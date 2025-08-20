Jovem Pan > Notícias > Política > Câmara vota nesta quarta-feira projeto que pune de forma automática deputados que obstruírem fisicamente sessões

Textos contra adultização de crianças na internet e urgência para isenção do IR também serão votados

  • 20/08/2025 06h23 - Atualizado em 20/08/2025 06h28
Confusão na Câmara após motim da oposição em razão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro Sugestão surgiu depois que movimento de obstrução física da oposição resultou na paralisação dos trabalhos por 30 horas

A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (20) um projeto de resolução que pretende punir de forma automática parlamentares que tentarem obstruir sessões da Casa fisicamente, ocupando a Mesa Diretora e impedindo a passagem de seus membros. A sugestão surgiu depois que o movimento de obstrução física da oposição resultou na paralisação dos trabalhos da Casa por 30 horas. A proposta é de autoria da Mesa Diretora, mas foi idealizado pelo líder do Republicanos, Gilberto Abramo (MG). O texto prevê que será passível de suspensão do mandato, por até seis meses, deputados que praticarem ofensas morais nas dependências da Câmara; praticar agressão física; impedir ou obstaculizar, por ação física ou por qualquer outro meio, o funcionamento das atividades legislativas.

O projeto destaca ainda que “as condutas puníveis neste artigo só serão objeto de apreciação mediante provas”. Os deputados ainda devem votar hoje o mérito do projeto de proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital, além da urgência da proposta que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

