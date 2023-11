Avião tem problema no trem de pouso durante aterrissagem em Congonhas e pista do aeroporto é fechada

Aeronova de porte pequeno de modelo Piper Aircraft PA-42 quebrou ao chegar em São Paulo

Reprodução Avião de modelo Piper Aircraft PA-42 bloqueou a pista do Aeroporto de Congonhas



Uma aeronave de pequeno porte teve problemas no trem de pouso durante a noite desta quarta-feira, 1º, enquanto aterrissava no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O avião, de modelo Piper Aircraft PA-42, saiu de Cuiabá e pousou por volta de 19h50 na capital. Não há registro de feridos. De acordo com a AENA, concessionária que administra o local desde o mês passado, o avião realizava o transporte de um paciente enfermo e ele foi retirado em segurança pela equipe médica do aeroporto. Os procedimentos para remover a aeronave da pista de pouso já iniciaram, mas, por enquanto, os próximos voos estão suspensos por conta do incidente. No último domingo, 29, o aeroporto também ficou temporariamente fechado após um avião particular ter furado o pneu.