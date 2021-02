Avião vindo da China com insumos para 8,6 milhões de vacinas chega a São Paulo

Carga de 5,4 mil litros chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, na noite desta quarta-feira, 03

No final da noite desta quarta-feira, 03, e início da madrugada de quinta-feira, chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), o avião vindo da China com insumos para a fabricação de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. A aeronave, saiu ontem na terça-feira de Pequim, e trouxe 5,4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), produto necessário para a fabricação do imunizante. Esse é o primeiro lote de insumos que o Instituto Butantan recebe neste ano. Segundo o próprio Instituto, as vacinas produzidas com o lote da matéria-prima começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no dia 25.

Em suas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comemorou a chegada do IFA. “Estamos no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para receber o maior lote da Vacina do Butantan até o momento. A carga com 5,4 mil litros de insumos, capazes de produzir 8,6 milhões de doses da vacina do Butantan, desembarcou há pouco. Mais um importante passo para salvar vidas”, escreveu em seu Twitter.

De acordo com o governo do estado de São Paulo, mais uma carga com 5,6 mil litros de IFA deverá chegar ao Brasil até o dia 10 de fevereiro, o que possibilitará a produção de mais 8,7 milhões de doses em São Paulo. Somadas, as cargas, recebidas hoje e que chegarão no dia 10, permitirão a fabricação de 17,3 milhões de doses da vacina. A previsão do Butantan é que a produção de vacinas contra a Covid-19 alcance até 600 mil doses diárias com a chegada das remessas de matéria-prima.

