Baixada Fluminense tem as maiores taxas de letalidade por Covid-19 do Rio, aponta pesquisa

Professor da UFRRJ atribui números altos da doença na região pela falta de testagem em massa da população

Tânia Rêgo/Agência Brasil Baixada Fluminense tem o maior índice de letalidade por Covid-19 no Rio de Janeiro



Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) indica que seis cidades da Baixada Fluminense estão entre as dez com as maiores taxas de letalidade da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Pesquisadores da universidade produziram o Atlas da Evolução da Pandemia de Covid-19 na região metropolitana e no estado do Rio com base nos dados da Secretaria estadual de Saúde. Segundo o levantamento, Nilópolis e São João de Meriti têm as maiores taxas de letalidade da Baixada com 13,5% e 12,8%, respectivamente, segundo os dados do último dia 13 de outubro. Nilópolis teve 1.447 casos e 195 óbitos e São João de Meriti registrou 3.628 casos e 464 mortes. No estado, Rio das Flores tem o maior percentual, com 16% de letalidade.

Ainda na Baixada, Mesquita contabilizou 11,4% de letalidade por Covid-19; Nova Iguaçu, 9%; Duque de Caxias,7,4%; e Seropédica, 7,3%. A capital fluminense, com 111.282 casos e 11.426 óbitos no último dia 13, registrou 10,2% de letalidade. O professor de cartografia Gustavo Mota de Sousa, do Laboratório Integrado de Geografia Física Aplicada, que mapeou os dados para o Atlas, atribui esse percentual alto de letalidade com a falta de testagem em massa da população para detectar o novo coronavírus. “É muito necessário que haja testagem. A pouca testagem leva a um grande percentual de letalidade”, disse o professor da UFRRJ.

*Com Agência Brasil