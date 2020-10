Governo de SP inicia testagem para Covid-19 em alunos e servidores da rede estadual

Objetivo do inquérito é identificar a frequência de contágio pelo vírus durante período de aulas presenciais

Governo do Estado de São Paulo Os primeiros testes ocorreram na Escola Estadual Almir Pereira Bahia Reverendo, em Tabão da Serra



Os secretários de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, e da Educação, Rossieli Soares, acompanharam nesta quinta-feira, 16, o início da testagem para Covid-19 de alunos e servidores da rede estadual em unidades localizadas na região metropolitana de São Paulo. O governador João Doria (PSDB) também esteve presente. A primeira ação ocorreu na Escola Estadual Almir Pereira Bahia Reverendo, em Tabão da Serra. Os testes serão realizados em 10 mil estudantes e 9,3 mil profissionais da rede. Em cada unidade, serão testados 100 alunos e todos os servidores.

Na rede estadual, a volta às aulas presenciais, opcional para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi liberada em 7 de outubro. De acordo com governo de SP, 904 escolas em 219 municípios retomaram as atividades presenciais opcionais. O objetivo da testagem é identificar a frequência de contágio pelo vírus durante esse período. “Iniciamos hoje a testagem na rede estadual de ensino para diagnosticar casos de Covid-19 e providenciar, se preciso, o isolamento a fim de evitar a transmissão do vírus para quem convive com estas pessoas”, declarou o secretário da Saúde.

“Nosso objetivo é fazer com que os estudantes retomem as atividades presenciais com toda a segurança e seguindo os protocolos da saúde. Por isso, essa iniciativa é importante para adequarmos as medidas”, afirmou Rossieli. “A volta às aulas em São Paulo está sendo feita de forma segura, com a devida proteção a alunos, professores e servidores, de forma correta, sempre levando em conta a saúde e a vida. Nenhuma iniciativa no âmbito da educação está sendo adotada sem seguir os protocolos determinados pelo Centro de Contingência”, afirmou Doria.