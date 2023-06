PM Ambiental flagra grupo soltando balões em chácara na Grande SP

Pelo menos 18 pessoas foram abordadas em ação de combate aos incêndios florestais

Divulgação/Polícia Ambietnal Pelo menos 19 pessoas foram flagradas soltando balões em Suzano



A Polícia Militar Ambiental de São Paulo flagrou um grupo de 18 pessoas soltando balões dentro de uma chácara, no bairro Sol Nascente, em Suzano, na Grande São Paulo. O flagrante ocorreu na manhã deste domingo, 11, durante ação de combate aos incêndios florestais. Segundo a PM Ambiental, foram encontrados cinco balões no local. Os policiais conseguiram abordar 18 pessoas. O material foi apreendido e as pessoas foram conduzidas para o DP da cidade. A soltura de balão é considerado crime ambiental. A pena prevista vai de 1 ano até 3 anos de detenção e multa. Em 2022, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 25 mil ocorrências de incêndio em vegetação no Estado, causando prejuízo ao meio ambiente. O balão, muita vezes, pode acabar em áreas de vegetação, como parques e áreas de proteção ambiental. Em áreas urbanas, acidente deste tipo pode ocasionar me incêndio em residências, danos à rede elétrica, além de prejudicar o trânsito e, até mesmo, o tráfego aéreo.