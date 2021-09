Baleia-fin de quase 20 metros é encontrada encalhada no litoral do Paraná

Espécie é a segunda maior do mundo, considerada ameaçada de extinção

Uma baleia-fin foi encontrada encalhada nesta terça-feira, 21, na praia grande da Ilha do Mel, em Paranaguá, no Paraná. De acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o animal é um macho de quase 20 metros e foi encontrado já sem vida, em estado avançado de decomposição. A baleia-fin é a segunda maior espécie que existe no oceano, atrás apenas da baleia azul. Ela é considerada ameaçada de extinção. Segundo o laboratório, é a primeira vez que um encalhe dessa espécie é registrado no Paraná. “Este é um registro incrível para a nossa região e o trabalho da equipe que conduz a necropsia permitirá que os pesquisadores avaliem a condição de saúde e a possível causa da morte do animal”, afirma a bióloga Camila Domit, coordenadora do LEC. A instituição informou que amostras biológicas serão enviadas para laboratórios parceiros com objetivo de apoiar projetos de pesquisa sobre o animal.