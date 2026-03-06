Banco Master: imagens mostram Daniel Vorcaro na prisão

Banqueiro foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília após autorização do ministro André Mendonça, relator do caso

Divulgação Imagens mostram Daniel Vorcaro depois de ser preso na Operação Compliance Zero



O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido nesta sexta-feira (6) para a Penitenciária Federal de Brasília, onde ficará detido pelo caso de fraude do Banco Master, do qual é o dono.

Imagens a quais a Jovem Pan teve acesso, mostram a foto do empresário após ser detido em São Paulo, onde ficou detido em Guarulhos e depois em Potim, no interior de São Paulo, antes de ser encaminhado para Brasília. Nos registros ele aparece com o cabelo cortado, procedimento padrão aplicado a todos os detentos, além da pessoal e de pertences, higienização obrigatória, registro fotográfico e coleta de impressões digitais.

A transferência de Vorcaro foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso. Em sua decisão, que atendeu o pedido da Polícia Federal, a transferência é tratada como “integridade física do investigado”, já que a lei assegura a decisão. “Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”, argumentou.

Além disso, a PF afirma haver risco à segurança pública caso Vorcaro continue no presídio no interior de São Paulo. A corporação diz que ele possui grande “articulação e influência” sobre atores do poder público e do setor privado, com capacidade de interferir direta ou indiretamente na condução das investigações ou na execução das determinações judiciais.

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso na quarta-feira (4), em São Paulo, durante nova fase de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. A Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa.