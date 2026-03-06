Daniel Vorcaro chega à Penitenciária Federal de Brasília

Segundo a PF, o pedido é em razão da integridade física do investigado, já que a lei assegura a decisão

Daniel Vorcaro, empresário e dono do Banco Master, chegou, na tarde desta sexta-feira (6) à Penitenciária Federal de Brasília, onde ficará preso e isolado por 20 dias. Antes de ser encaminhado, ele havia passado por análise no IML. O banqueiro estava preso em Potim, no interior de São Paulo. A transferência ao presídio de Brasília ocorre após decisão do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a pedido da Polícia Federal.

Segundo a PF, o pedido é em razão da integridade física do investigado, já que a lei assegura a decisão. “Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”, argumentou.

Além disso, a PF afirma haver risco à segurança pública caso Vorcaro continue no presídio no interior de São Paulo. A corporação diz que ele possui grande “articulação e influência” sobre atores do poder público e do setor privado, com capacidade de interferir direta ou indiretamente na condução das investigações ou na execução das determinações judiciais.

Por fim, a autoridade policial argumenta que a Penitenciária Federal em Brasília possui o sistema de segurança e controle específicos e necessários para o mantimento efetivo da prisão cautelar de Vorcaro.

Trocas de mensagens com Ciro Nogueira

A PF encontrou no telefone celular do banqueiro Daniel Vorcaro diálogos com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e ordens do empresário para pagamento a uma pessoa de nome “Ciro”, citado sem o sobrenome.

Procurado, Ciro Nogueira disse conhecer Vorcaro, mas afirmou não ter proximidade com o empresário e negou ter recebido pagamentos. “Inferir que se refere a mim, senador Ciro Nogueira, é definitivamente uma mentira fabricada na tentativa de manchar minha biografia”, disse o senador. A defesa de Vorcaro não se manifestou.

Diante dessas informações, os investigadores começaram a verificar se há indícios de crimes envolvendo o banqueiro e o parlamentar, que é presidente nacional do PP.

Não há ainda, porém, uma investigação formal instaurada contra o senador Ciro Nogueira no caso Master. Uma das pessoas mais próximas a Vorcaro em Brasília é o senador. De acordo com pessoas próximas ao parlamentar, Ciro foi ouvido antes de o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), dar aval à oferta de compra do Master pelo BRB.

AmazonPreve e Master

A PF realizou, também nesta sexta-feira, uma operação para investigar suspeitas de corrupção e má gestão de aproximadamente R$ 390 milhões do fundo de Previdência Social do Estado do Amazonas. A quantia teria sido investida irregularmente em instituições privadas, entre elas o Banco Master.

De acordo com as investigações, as manobras financeiras ocorreram concentradamente entre junho e setembro de 2024. Nesse período, a gestão da previdência estadual aplicou os R$ 390 milhões em Letras Financeiras emitidas por bancos privados — sendo o Banco Master uma das instituições financeiras recebedoras desses aportes.

O problema, segundo a PF, é que esses investimentos atropelaram regras federais e ignoraram normas básicas de governança exigidas para proteger o dinheiro que garante a aposentadoria dos servidores estaduais.