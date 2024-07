Bandeira tarifária de energia em agosto é verde e sem taxas extras, diz Aneel

Mudança é um reflexo das condições climáticas que favorecem a geração de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária para o mês de agosto será verde, o que significa que não haverá taxas extras nas contas de energia elétrica. Em julho, a bandeira estava na categoria amarela, que implicava um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, ressaltou que as chuvas na região Sul do país foram um fator determinante para a adoção da bandeira verde neste próximo mês. Essa mudança é um reflexo das condições climáticas que favorecem a geração de energia. O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado em 2015 e tem como objetivo informar os consumidores sobre os custos associados à geração de energia elétrica no Brasil. Essa classificação leva em conta a disponibilidade de recursos hídricos e a necessidade de acionar fontes de energia mais onerosas.

