Bandidos fazem refém na Zona Oeste de São Paulo e atiram em policiais; um suspeito foi preso

Equipes de segurança negociam a rendição do suspeito e do refém; ação criminosa ocorre no Jardim Bonfiglioli, próximo à Praça João Batista Tramontano

Reprodução/Redes Sociais Policia Militar de São Paulo negocia rendição de criminosos em uma escola de inglês



Uma ocorrência policial movimentou a região do Jardim Bonfiglioli, na Zona Oeste de São Paulo nesta quinta-feira, 29. Um grupo de criminosos realizaram um sequestro de um refém em uma escola de inglês chamada ‘Pingu’s English School’. A Polícia Militar foi acionada e, ao dirigir-se ao local, duas viaturas foram alvejadas pelos sequestradores – que portavam armas de grosso calibre, como fuzis. Foram direcionadas no local equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) e o Comando de Policiamento da Área Metropolitana (CPAM5). Um dos envolvidos foi preso, segundo informações confirmadas pela equipe de reportagem da Jovem Pan. As equipes de segurança negociam a soltura do refém. O trânsito no local encontra-se suspenso por conta da ação policial. A SPTrans confirmou em suas redes sociais que há uma interferência na região, informou que houve o envio da equipe técnica e que os ônibus passaram a operar com desvios.

Sequestro na Comendador Bonfliglioli, em escola de inglês ocorrendo nesse exato momento. Região do Butantã! pic.twitter.com/vs6vhvlPlp — Toshio (@Toshio65716626) September 29, 2022