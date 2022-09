Menina de 13 anos é morta a tiros pela amiga de 12 em Taubaté

Criança confessou à polícia que atirou na colega de sala; arma utilizada no crime foi apreendida e o caso está sendo investigado pelo DEIC da cidade

Reprodução - Pistola Taurus Identidade da vítima, da atiradora e maiores detalhes sobre o caso não foram divulgados pelas autoridades



Uma jovem de 13 anos morreu na terça-feira, 27, depois de ter sido baleada na nuca por uma amiga de 12 anos. O caso aconteceu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a vítima morreu em casa, enquanto a amiga, que estudava na mesma sala, estava no local. Depois de deixar a casa da vítima, a atiradora voltou para casa, guardou a pistola utilizada e seguiu para a escola. A polícia foi acionada e, ao chegar no local, checou as câmeras de segurança e identificou a autora do tiro, que foi encontrada na escola. Ao lado do pai e de sua irmã mais velha, a jovem assumiu que havia atirado na amiga com uma pistola que estava na gaveta de sua casa. A polícia realizou uma busca na casa da atiradora e encontrou a arma, que foi apreendida. Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso está sendo investigado pelo DEIC de Taubaté e que mais detalhes sobre o caso serão preservados.