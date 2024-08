Bandidos obrigam vítimas a deitar na calçada durante assalto na zona leste de São Paulo

Polícia Militar foi acionada, porém não chegou a tempo no local; ocorrência ainda não foi registrada

Reprodução/Redes Socias Assaltantes fugiram em motos



Um grupo foi assaltado em frente a um condomínio na Rua Gregório de Matos, na Vila Regente Feijó, próximo ao Jardim Anália Franco, zona leste da cidade de São Paulo, na noite desta quinta-feira (22). Durante o assalto, as vítimas foram rendidas e aparecem deitadas de bruços sobre a calçada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Polícia Civil de São Paulo tomou conhecimento dos fatos e realiza diligências no local em busca de elementos que auxiliem na identificação dos criminosos. Ninguém foi localizado até o momento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver as vítimas deitadas de barriga para baixo sobre a calçada, enquanto eram abordadas pelos criminosos armados. Também é possível ouvir os moradores vizinhos gritando e chamando pela polícia. Conforme a investigação, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. O caso segue em andamento pelo 29° DP (Vila Diva). Paralelamente a isso, a Polícia Militar reforçou o policiamento na região. Até o momento, não foram localizados os registros de ocorrências.

“A comunicação da ocorrência é importante para que os crimes sejam investigados, autores punidos e o policiamento reorientado O registro pode ser feito também pela Delegacia Eletrônica”, acrescenta a SSP.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller