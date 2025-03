Banheiro da PUC em SP é pichado com frases de ódio contra árabes

As frases ‘hora de limpar o RI’, ‘a PUC não é para árabe’ e a ‘PUC é nossa’ foram escritas, acompanhadas por estrelas de David, símbolo do judaísmo

Nesta segunda-feira (17), um banheiro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) foi pichado com mensagens de ódio direcionadas a árabes. O incidente foi divulgado pelo professor de Relações Internacionais Reginaldo Nasser, que tem ascendência árabe, e republicado pela Federação Árabe Palestina (Fepal) e pelo coletivo Estudantes em Solidariedade ao Povo Palestino (ESPP). As frases “Hora de limpar o RI”, em referência ao professor,”a PUC não é pra árabe”, a “PUC é nossa” e “a reitoria é nossa” foram escritas, acompanhadas por estrelas de David, símbolo do judaísmo.

Em nota, a PUC disse que removeu as pichações e que despreza qualquer tipo de discriminação. “A Reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo repudia com veemência toda e qualquer manifestação discriminatória e racista, como a frase contra os povos árabes escrita anonimamente em um dos banheiros da universidade”, disse. A instituição também informou que o caso será investigado.

Recentemente, a PUC havia finalizado uma investigação sobre alegações de antissemitismo que envolviam alunos e professores do curso de Relações Internacionais. No entanto, a apuração não encontrou provas suficientes para justificar qualquer ação disciplinar. Em resposta a essas questões, a universidade implementou um Protocolo Antidiscriminatório.

