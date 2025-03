Lázaro Ramos debate sobre racismo e relembra relação com a mãe em novo livro

Na obra ‘Na Nossa Pele – Continuando a Conversa’, autor entrelaça fatos de sua vida íntima com reflexões sobre o ofício de artista, pautas raciais, emancipação e mobilidade social

Detalhe da capa do novo trabalho literário de Lázaro Ramos: 'Na Nossa Pele'



Após o best-seller “Na minha pele”, Lázaro Ramos lança o livro “Na Nossa Pele – Continuando a Conversa”, em que entrelaça fatos de sua vida íntima com reflexões sobre o ofício de artista, pautas raciais, emancipação e mobilidade social. Na obra, o autor busca mostrar que sua pele é coletiva e fala da relação com a mãe, Célia Maria do Sacramento, que faleceu quando ele tinha apenas dezoito anos. Lázaro diz que se sente finalmente pronto para compartilhar as memórias da mulher que foi sua maior inspiração.

Nas páginas do livro, ele também convida leitores a refletirem sobre a vida e seu lugar no mundo. Partindo da premissa de que não existem respostas simples para questões complexas, acredita que a efetiva conquista da emancipação, a individual e a coletiva, é ainda um enorme desafio. Além de seu trabalho como escritor, Lázaro continua ativo na atuação e na direção, com projetos cinematográficos inéditos. Ele também está envolvido na escrita de uma biografia de Ruth de Souza e ensaia para a terceira temporada da série “Os Outros”.

Confira as datas do lançamento abaixo

SÃO PAULO

19/03 – Lançamento na Livraria da Vila às 18h Rua fradique Coutinho 915. Pinheiros.

SALVADOR

22/03 – Lançamento no bairro do Valéria e na Livraria LDM – Vitória Boulevard

RIO DE JANEIRO

26/03 – Lançamento na Livraria da Travessa no Leblon às 18h

