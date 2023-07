Bar paulistano do Ipiranga é eleito o melhor boteco do Brasil; confira

Localizado no bairro da Zona Sul da capital paulista, o estabelecimento venceu a disputa contra mais de mil concorrentes em 40 cidades do país

Reprodução/Instagram @venezas

Um bar localizado na cidade de São Paulo foi eleito como o melhor boteco do Brasil de 2023. O Venezas Bar, localizado no bairro do Ipiranga, venceu a 23ª edição do prêmio Comida di Buteco, que contou com 25 circuitos em 40 cidades, com aproximadamente mil estabelecimentos participantes. A entrega do prêmio foi feita nesta terça-feira, 4, durante cerimônia realizada em São Paulo e que contou com a participação de representantes de todos os 25 finalistas. No perfil do Instagram, o bar agradeceu o apoio e comemorou a conquista. “Sinônimo de muito trabalho… dedicação e persistência… O meu muito obrigado!”, escreveu. Em 2022, o bar já havia vencido a etapa regional do prêmio, sendo eleito o Melhor Boteco de São Paulo. Para chegar ao resultado final, foram levados em conta mais d e1 milhão de votos do público e de jurados que visitaram as casas e avaliaram pontos como atendimento, higiene e qualidade dos petiscos. Após chegarem aos 25 finalistas, uma nova rodada de avaliação foi feita por especialistas, que chegaram à conclusão anunciada nesta terça-feira. O Venezas Bar está localizado na Rua Brigadeiro Jordão, número 294.