Presidente de Portugal é internado às pressas após desmaiar em visita a universidade

Marcelo Rebelo de Sousa será submetido a exames médicos; chefe da Casa Civil disse que incidente deve ter sido causado pelo calor ou agenda intensa

PEDRO ROCHA / AFP Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal



O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi internado às pressas nesta quarta-feira, 5, após desmaiar durante uma visita a uma universidade da Costa de Caparica, ao sul de Lisboa. Segundo informações, Rebelo de Sousa foi transferido “por precaução” para o hospital de Santa Cruz, em Oeiras, município vizinho à capital portuguesa, para a realização de exames médicos. De acordo com fontes do Gabinete da Presidência de Portugal, o chefe de Estado “desmaiou devido a uma indisposição” após visitar a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O chefe da Casa Civil do presidente, Fernando Frutuoso de Melo, explicou mais tarde aos jornalistas do lado de fora do hospital que Rebelo de Sousa recuperou rapidamente a consciência após desmaiar. “Deve ter sido devido ao calor ou à agenda intensa, provavelmente não tinha comido”, disse. Frutuoso acrescentou que o presidente conversa sem dificuldades. O político conservador, de 74 anos, é presidente de Portugal desde 2016 e está em seu segundo mandato. Ele já havia sofrido um desmaio anteriormente, em 2018, durante uma visita a Braga, no norte de Portugal, devido a uma queda da tensão arterial. Rebelo de Sousa foi operado de várias hérnias em 2017 e 2021, e em outubro de 2019 foi submetido a um cateterismo no qual foram detectadas várias obstruções coronárias importantes, que foram tratadas durante o procedimento.