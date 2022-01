Barragem transborda em Nova Lima e deixa rodovia interditada após banho de lama

Segunda a Defesa Civil, sirene de alerta contra rompimento disparou devido a um teste mensal e confundiu a população; não há previsão para a liberação da BR 0-40

Reprodução/Twitter/@jnascim BR 0-40 foi tomada pela lama após transbordamento de barragem em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte



Um transbordamento na barragem Mina Pau Branco, em Nova Lima (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, deixou a rodovia BR-040 interditada na altura do km 562 devido à lama que tomou conta da estrada. Carros que passavam pela via no momento de incidente relatam momentos de pânico com a chegada de uma enxurrada de lama e dejetos. Segundo testemunhas, alguns veículos ficaram atolados. Havia o temor de que a barragem tivesse rompido, mas as autoridades mineiras esclareceram a situação. “Não houve nenhum rompimento. Na verdade, o sistema de drenagem que margeia a barragem não suportou. Devido às chuvas dos últimos dias, ele cedeu. A via 0-40 está interditada para fins de limpeza e, depois, liberação. O pessoal confundiu porque todo dia 8 acontece o teste mensal de sirenes”, explicou a Defesa Civil do município. Não há previsão para liberação da rodovia.

O Corpo de Bombeiros acrescentou que não houve nenhuma vítima fatal e que a comunidade não está em risco. “Não há nenhum tipo de rompimento e problema estrutural. Nada demanda qualquer tipo de ação de evacuação. Toda estrutura do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para a região, estamos realizando o monitoramento e em contato direto com a empresa Vallourec, responsável pela estrutura, mas não há situação de risco iminente. A estrutura permanece íntegra e não apresenta nenhum tipo de problema”, informou o tenente Pedro Aihara, porta-voz da corporação. Quatro viaturas dos Bombeiros foram deslocadas para o local.

