Bebê de 1 ano é resgatado após ficar preso dentro de um carro no MT

Agentes da corporação tiveram que quebrar o vidro do carro para salvar o menino; caso ocorreu na sexta-feira, 5

Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso Carro onde o bebê foi resgatado no Mato Grosso



Um bebê de 1 ano foi resgatado após ficar preso dentro um carro no Mato Grosso. O caso ocorreu na última sexta-feira, 5, em Tangará da Serra, no interior do Estado. Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe voltava de uma diligência quando uma mulher abordou os policiais e relatou que seu neto estava preso no interior de um veículo. A equipe se deslocou até o local indicado pela mulher e percebeu que o bebê estava agitado e o carro estava ligado. De acordo com a polícia, os agentes quebraram o vidro para destravar o carro. Eles constataram que o ar-condicionado estava ligado, porém não estava funcionando. O menino foi retirado do carro e encaminhado para uma unidade de saúde, acompanhado da mãe e da avó.