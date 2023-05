Polícia do RS prende mais de 20 suspeitos por aplicarem golpe do bilhete premiado

Polícia cumpriu mandados em outros três estados; investigados devem responder ser enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa

Mais de 20 suspeitos foram presos por aplicarem o golpe do bilhete premiado em operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, neste domingo, 7. Os investigados devem responder ser enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa. Além do Rio Grande do Sul, a polícia cumpriu mandados no Espírito Santo, Santa Catarina e no Paraná. O golpe do bilhete premiado ocorre quando o golpista propõe uma troca por um valor em dinheiro por um falso bilhete de loteria. Normalmente, o estelionatário se passa por uma boa pessoa e afirma e diz que possui um bilhete premiado, a fim de convencer a vítima a transferir um valor em dinheiro para o golpista, como uma forma de garantia para receber parte do falso prêmio. A recomendação nestes casos é não confiar em recompensas de pessoas desconhecidas, verificar se o prêmio existe e prestar atenção em desconhecidos, que buscam distrair vítimas.