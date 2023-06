Bebê morre atacado por pit bull na zona leste de São Paulo

Cachorro da família invadiu a residência e também atacou a bisavó da criança; caso ocorreu na última quarta-feira, 7

Reprodução/Google Street View Caso foi registrado pelo 53º DP, que instaurou inquérito para investigar o caso



Um bebê de 4 meses morreu ser atacado por um cão da raça pit bull, em Guaianases, zone leste de São Paulo. O caso ocorreu na última quarta-feira, 7, na Rua Álvaro da Costa. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a criança estava sob cuidados da bisavó quando o cachorro da própria família entrou na residência e passou atacá-la. A criança foi mordida na cabeça. Ao tentar deter o cão, a mulher também foi mordida. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe fazia uma patrulha na região quando foram informados por moradores sobre o ocorrido. Chegando no local, os agentes imobilizaram o cão e encontram a criança e a mulher feridas. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Guaianazes, mas o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu. A pasta informou que o caso foi registrado pelo 53º DP, que instaurou inquérito “para a devida elucidação dos fatos”.