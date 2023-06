Mais de R$ 7 bilhões estão disponíveis para resgate em sistema do Banco Central

Segundo a instituição, mais de 36 milhões de pessoas físicas e jurídicas ainda têm dinheiro disponível para ser resgatado; valores recuperados somam R$ 4 bilhões

EDUARDO DUARTE / ESTADÃO CONTEÚDO Banco Central disponibilizou ferramenta para permitir resgate de valores esquecidos em bancos



O Banco Central (BC) criou o Sistema de Valores a Receber (SVR), mecanismo que permite que os titulares do dinheiro possam reaver as quantias que foram deixadas de lado no sistema financeiro. Além disso, são R$ 2,7 milhões de empresas que também têm recursos perdidos nos bancos. Um total de 36,1 milhões pessoas ainda têm dinheiro esquecido no sistema financeiro por cidadãos e empresas. O valor total que ainda pode ser sacado é de R$ 7 bilhões, dividido entre pessoas e empresas. Os valores que já foram recuperados somam R$ 4 bilhões. Cerca de 4,5 milhões pessoas físicas e jurídicas têm valores entre R$ 100 e R$ 1 mil para receber, enquanto 787 mil estão com valores acima de R$ 1 mil. É considerado dinheiro esquecido o eventual saldo disponível em contas de depósitos ou pagamento já encerradas. Outros exemplos incluem dinheiros em contas já encerradas em corretoras ou distribuidoras, tarifas cobradas indevidamente, sujeitas à devolução em decorrência de formalização de compromissos, como órgãos reguladores, e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio já encerrados. Para saber se existe dinheiro disponível, é necessário acessar o site do Sistema de Valores a Receber. Para isso, clique aqui.

*Com informações do repórter Misael Mainetti