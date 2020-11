Black Friday: Conheça seis ferramentas para monitorar os preços antes do evento

Em um ano que deve ser marcado por descontos modestos, confira indicações das principais plataformas de comparação que vão ajudar a fazer boas compras

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mesmo com expectativa de maior participação dos canais online, a tendência é de ofertas menos vantajosas



O mês de novembro abriga uma das datas mais esperadas pelo comércio – e pelos consumidores: a Black Friday. O evento anual, que tem origem nos Estados Unidos e que acontece em 27 de novembro deste ano também no Brasil, propõe a abertura das lojas em horários antecipados e vantajosos descontos. Em 2020, no entanto, um ano repleto de impactos provocados pela Covid-19 no comércio, com o fechamento nas lojas nos meses mais críticos da pandemia e a baixa nos estoques e na cadeia de produção, especialistas alertam que a Black Friday terá descontos menores. Mesmo com expectativa de participação recorde dos canais online, a tendência é de poucas promoções, efetivamente, vantajosas. Mas, afinal, como saber se uma oferta vale a pena? A Jovem Pan preparou uma lista com seis plataformas de monitoramento e comparação de preços para te ajudar a analisar o histórico dos produtos, conquistar cupons e maiores descontos na data e evitar prejuízos e compras que não vão trazer vantagens. Veja abaixo as indicações, os diferenciais e as principais funcionalidades das plataformas:

Zoom

Considerado referência para monitoramento e comparação de preços, o Zoom é a plataforma mais bem avaliada entre o segmento. Entre as principais funcionalidades disponíveis está o histórico de preço, que apresenta as variações de valores de um determinado produto durante os últimos seis meses ou nos últimos 40 dias, o que pode evitar que os consumidores caiam em ofertas menos vantajosas na Black Friday. Após cadastro no site, também é possível criar uma lista de desejos e estabelecer um alerta de preços para receber, por e-mail ou Whatsapp, uma notificação quando o seu produto escolhido atingir o valor definido. Além disso, também interessante para o período de Black Friday, a funcionalidade apresenta opções de sites confiáveis para compra, permite fazer a comparação de até quatro produtos similares e dispõe de uma “Análise do Especialista”, onde um profissional do Zoom destaca os pontos positivos do produto e também avisa sobre as desvantagens. Avaliações dos usuários e ficha técnica com detalhes de configuração também estão disponíveis no site, que possui aplicativos para smartphones Android e IOS.

Buscapé

Com proposta bem similar ao Zoom, outra plataforma tradicional para monitoramento e comparação dos preços é o Buscapé. A ferramenta também apresenta entre as principais funcionalidades o histórico de preços, com opções de variação nos últimos seis meses e nos últimos 40 dias, além do destaque para a atual melhor cotação. Indicações de lojas confiáveis, comparação de produtos e alerta de preços também estão disponíveis. Um diferencial do Buscapé é a etiqueta “Saldão“, que destaca produtos que estão com os melhores preços históricos pela análise da plataforma. A ferramenta também tem aplicativos disponíveis na Play Store (Android) e Apple Store (IOS). Para ter acesso às funcionalidades comparativas e de monitoramento do Buscapé não é obrigatório fazer cadastro.

JáCotei

O JáCotei também apresenta histórico de preços. Com opção de aplicativo para smartphones Android e IOS, a ferramenta traz um gráfico duplo de variação de preços, mostrando os maiores e os menos valores já atingidos. Entre as funcionalidades disponíveis, está um comparativo de valores em diferentes lojas, mostrando de forma fácil e objetiva qual a melhor oferta para aquele produto, e o selo “JáBaixou”, que identifica produtos que estão com o menor preço dos últimos seis meses. No JáCotei também é possível adicionar um alerta de preço e criar uma lista de desejos, incluindo produtos de diversas categorias, como itens de informática, escritório, celulares e eletroeletrônicos, alimentos e bebidas, livros e pet shop. O grande diferencial da ferramenta fica pela disponibilidade de uma extensão para o navegador do computador. Ao acessar uma loja online com o dispositivo instalado, o consumidor recebe informações sobre o menor preço do mesmo produto no JáCotei, evitando desvantagens nas compras. A plataforma, assim como o aplicativo, é gratuita para os usuários, sendo necessário cadastro para acesso a algumas funcionalidades.

Promobit

Com uma proposta diferente, pautada na construção colaborativa, o Promobit é considerada uma comunidade para oferecer as melhores ofertas de produtos do varejo brasileiro. Assim como as anteriores, a ferramenta também traz alerta de preços. No entanto, o que difere esta plataforma das outras é que os próprios consumidores podem sugerir ofertas ao site, construindo uma rede de indicações para promoções. Para indicar uma oferta, que será avaliada pelos moderadores, é necessário enviar informações como link do produto, descrição, preço e, se quiser, inserir uma foto. Além disso, o Promobit também funciona como uma plataforma de cupons de descontos, que podem ser bem úteis nas futuras compras da Black Friday. Fóruns com dicas e reviews sobre produtos, serviços e lojas, assim como lista de desejos e uma página especial, que traz “produtos que já estão com preços de Black Friday” também são encontrados na ferramenta.

Meu preço

Para os consumidores, especialmente do Estado de São Paulo, outra opção para comparação de preços é a ferramenta “Meus Preços”, disponível apenas por aplicativo para smartphones Android e IOS. Entre as principais funcionalidades está a consulta do valor médio dos produtos e histórico de preço, item indispensável antes das compras na Black Friday. O ponto principal da plataforma fica pela possibilidade de fazer, diretamente pelo aplicativo, a leitura do código de barras de um produto para ter acesso a informações e preços. Além disso, para clientes com cadastro na Nota Fiscal Paulista, o “Meus Preços” também traz o histórico de gastos do cliente, sincronizando de forma automática as compras feitas pelo CPF cadastrado e disponibilizando uma relação dos valores pagos. O aplicativo é gratuito para os usuários e não exige cadastro para consultas de preços. No entanto, para ter acesso às demais funcionalidades, é necessário ter um perfil na plataforma.

Pelando

Com mais de 270 mil promoções e cupons cadastrados, o Pelando propõe apresentar, em tempo real, as melhores ofertas disponíveis nas lojas físicas e online de todo o país, além de também trazer avaliações sobre produtos de diversos segmentos, como eletrônicos, moda, livros, viagens e até supermercado. Entre diferenciais está o termômetro de preço, em que membros da comunidade avaliam o quanto aquela oferta é vantajosa. A proposta é que quanto mais “quente a oferta”, maior será o desconto e a vantagem do consumidor, enquanto ofertas “frias”, ou seja, com baixas temperaturas no termômetro do site, não representam boas indicações para compras. A ferramenta também possui dispositivo para notificação, aplicativo compatível para Android e IOS e site disponível em 12 línguas. Para a Black Friday 2020, o site construiu uma página do evento para disponibilizar as melhores ofertas antecipadas.